В Индонезии раскритиковали Британию за призывы запретить «Машу и Медведя»

«Индонезийцы, особенно дети, очень положительно относятся к “Маше и Медведю” и с большим интересом смотрят этот мультфильм. Я сам несколько раз смотрел его дома вместе со своими детьми и получил большое удовольствие, в том числе от того, как в нем показана окружающая природа — климат, погода, деревья и другие особенности. Особенно мне понравился образ Медведя», — рассказал он.