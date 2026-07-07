В Индонезии раскритиковали Британию за призывы запретить «Машу и Медведя»

ДЖАКАРТА, 7 июл — РИА Новости. Призывы некоторых европейских политиков запретить или ограничить показ российского мультсериала «Маша и Медведь» являются неуместными и недопустимыми, заявил РИА Новости председатель Ассоциации гражданских журналистов Индонезии (ICJA) Уилсон Лаленьке.
В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду». Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав еще на два сезона «Маши и Медведя». Идея запретить мультфильм вызвала бурную реакцию пользователей соцсети X, которые назвали такую инициативу мелочной, а ее авторов — неудачниками.
«Каждый имеет право выражать свое мнение или обращаться с призывами к кому угодно, в том числе к международному сообществу. Однако совершенно недопустимо, чтобы кто-либо навязывал свою волю другим, если при этом не нарушается закон. Детский мультфильм “Маша и Медведь” — это произведение культуры и искусства, не имеющее отношения к политическим интересам какой-либо стороны», — заявил Лаленьке.
Он напомнил, что мультсериал появился задолго до обострения конфликта вокруг Украины и уже многие годы пользуется популярностью в разных странах, включая Индонезию.
«Поэтому неуместно запрещать распространение мультфильма, который носит образовательный характер и помогает тем, кто хочет больше узнать о жизни в регионе с четырьмя временами года», — подчеркнул собеседник агентства.
Лаленьке отметил, что индонезийская аудитория, особенно дети, очень тепло воспринимает российский мультсериал.
«Индонезийцы, особенно дети, очень положительно относятся к “Маше и Медведю” и с большим интересом смотрят этот мультфильм. Я сам несколько раз смотрел его дома вместе со своими детьми и получил большое удовольствие, в том числе от того, как в нем показана окружающая природа — климат, погода, деревья и другие особенности. Особенно мне понравился образ Медведя», — рассказал он.
«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord, переведенный более чем на 40 языков и транслирующийся ведущими медиакомпаниями почти по всему миру. В 2020 году мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.