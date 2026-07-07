Марокканский таран и английский работяга, боснийский стрелок и парагвайский провокатор: главные открытия ЧМ по футболу

Нынешний форум в Северной Америке не стал исключением: он уже увеличил стоимость акций сразу нескольких молодых талантов, приблизив их к мечте. Отбирая героев текущего турнира, мы сознательно обошли стороной тех, кто уже был на слуху до старта турнира, давно выступал в АПЛ, Примере, Серии A, Бундеслиге и Лиге 1, а также не преодолел планку в 26 лет. Именно поэтому мы сознательно не стали включать сюда ни забивших по четыре мяча Исмаила Сарра и Хулиана Киньонеса, ни ассистировавших партнёрам Андреаса Шельдерупа и Бруно Гимарайнса, ни, наконец, творившего порой чудеса возрастного голкипера Возинью.