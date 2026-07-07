Марокканский таран и английский работяга, боснийский стрелок и парагвайский провокатор: главные открытия ЧМ по футболу

Чемпионаты мира по футболу достаточно часто становились витриной для молодых и не слишком известных широкому кругу игроков. Не стал исключением и нынешний турнир, пусть в первую очередь на слуху остаются суперзвёзды вроде Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Тем не менее, англичанин Эллиот Андерсон уже перебрался в «Манчестер Сити», марокканец Исмаэль Сайбари пополнил ряды «Баварии», а нидерландцем Крисенсио Саммервиллом заинтересовались скауты «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Магия чемпионата мира такова, что всего несколько матчей порой достаточно, чтобы вознести футболиста на Олимп и заставить топ-клубы планеты вступить в борьбу за право заполучить его в свои ряды. В разные годы мундиаль открыл миру игроков «Коринтианса» Хавьера Маскерано и Карлоса Тевеса, полузащитника «Вердера» Месута Озила, форварда «Палермо» Эдинсона Кавани. Олег Саленко после пента-трика в ворота Камеруна перебрался в «Валенсию», а Хамесу Родригесу для перехода в «Реал» и вовсе хватило одного гола в ворота Уругвая — тот удар до сих пор остаётся единственным в истории чемпионатов мира, отмеченным премией Пушкаша.
Нынешний форум в Северной Америке не стал исключением: он уже увеличил стоимость акций сразу нескольких молодых талантов, приблизив их к мечте. Отбирая героев текущего турнира, мы сознательно обошли стороной тех, кто уже был на слуху до старта турнира, давно выступал в АПЛ, Примере, Серии A, Бундеслиге и Лиге 1, а также не преодолел планку в 26 лет. Именно поэтому мы сознательно не стали включать сюда ни забивших по четыре мяча Исмаила Сарра и Хулиана Киньонеса, ни ассистировавших партнёрам Андреаса Шельдерупа и Бруно Гимарайнса, ни, наконец, творившего порой чудеса возрастного голкипера Возинью.
Одним из первых этого права удостоился марокканец Исмаэль Сайбари. Проведший шесть сезонов в системе ПСВ и трижды выигрывавший чемпионат Эредевизи форвард забивал на турнире в матчах с Бразилией, Шотландией и Гаити, а затем реализовал решающий удар в серии пенальти в битве с Нидерландами. Правда, помочь своей команде пробиться в четвертьфинал и переписать историю для африканских команд он не смог, так как был заменён на 22-й минуте в противостоянии с Канадой из-за повреждения.
Секрет такой результативности прост и изящен: главный тренер сборной Мохамед Уаби превратил классического атакующего полузащитника в «ложную девятку». Оттягиваясь из зоны номинального центрфорварда, Сайбари освобождал пространство для рывков Ашрафу Хакими и Браиму Диасу. Успехи уроженца Таррасы не остались в тени: ещё до выхода Марокко в плей-офф «Бавария» официально объявила о трансфере за €55 млн с учётом бонусов.
Исмаэль Сайбари (справа) в матче с Канадой.
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Схожая история разворачивается с 18-летним боснийским вингером Керимом-Сэмом Алайбеговичем. Ещё в марте 2026-го «Байер» воспользовался прописанной в контракте опцией обратного выкупа и вернул талантливого воспитанника из «Зальцбурга». Как оказалось позже, не зря. Удар с 25 метров в ворота Катара сделал юношу самым молодым автором гола издали на чемпионатах мира с 1966 года. Именно этот мяч принёс балканцам первый в истории выход в плей-офф мундиаля, а после вылета команды агентам юного таланта уже звонили из «Арсенала», «Наполи» и других именитых клубов.
Не менее ярко — а главное, неожиданно — проявил себя швейцарец Йохан Манзамби. Уже в дебютной игре он оформил дубль в ворота Боснии и Герцеговины, а позже стал самым молодым футболистом, совершившим пять результативных действий на турнире. В Северную Америку Манзамби приехал в роли запасного, однако благодаря универсальности, умению завершать атаки и надёжной игре в обороне превратился в главную звезду команды Мурата Якина.
Всего трёх матчей группового этапа хватило, чтобы европейские гранды начали обрывать телефон руководства немецкого клуба ещё до завершения турнира. Свои виды на 20-летнего хавбека подтвердили «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», ранее проявляли интерес «Наполи» и «Бавария», а сам «Фрайбург», позволивший себе занять выжидательную позицию весной, теперь оценивает трансфер уже в €50−60 млн — почти вдвое выше клубного рекорда.
Для голландца Крисенсио Саммервилла турнир тоже вышел заметным, хотя сам сезон он вряд ли занесёт себе в актив. После вылета «Вест Хэма» из АПЛ последовало обидное поражение в серии пенальти от Марокко в 1/16 финала чемпионата мира, причём решающий промах совершил именно он. Тем не менее вингер органично вписался в атакующую тройку с Коди Гакпо и Дониэллом Маленом. Не будучи игроком стартового состава, он оформил четыре очка по системе гол + пас и привлёк внимание таких грандов как ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
Не обошлось на этом чемпионате и без открытий в составах сборных хозяев. Рауль Ранхель — один из немногих молодых голкиперов, чей статус вырос именно благодаря мундиалю: наравне с испанцем Унаи Симоном он выдал серию из четырёх сухих матчей подряд, а сборная Мексики благодаря надёжной игре вратаря дошла до ⅛-й без единого пропущенного мяча. Да и винить голкипера в трёх пропущенных мячах от Англии сложно — его расстреливали с близкого расстояния.
Ещё один представитель, оставивший яркое впечатление, — канадец Натан-Дилан Салиба. Свой шанс полузащитник «Андерлехта» получил после тяжёлой травмы товарища по амплуа Исмаэля Коне в матче с Катаром: вышел на замену, спустя несколько минут забил победный мяч прямым ударом со штрафного и посвятив ему этот гол. В других матчах Салиба стал связующим звеном между обороной и атакой, прибавив к забитому мячу две голевые передачи.
Всего за несколько недель парагваец Матиас Галарса из-за своей грубости и агрессии стал одним из самых ненавистных игроков планеты, хотя ещё недавно не мог пробиться в состав родного «Ривер Плейта» и был вынужден отправиться набираться опыта в МЛС.
Крисенсио Саммервилл (слева) против Нуссайра Мазрауи.
© Luke Hales/Getty Images.
На чемпионате мира южноамериканец неожиданно оказался в центре внимания: он забил самый быстрый мяч турнира в ворота Турции и стал настоящей занозой для футболистов сильнейших команд. Не случайно главный тренер парагвайцев Густаво Альфаро с гордостью отметил, что раньше Галарса не мог играть за свою команду, а теперь на равных сражается с лидерами сборных Германии и Франции.
Впрочем, если заряженность и самоотверженность Матиаса в целом на турнире вызывали уважение, то провокации и грубость во встрече с трёхцветными сделали из него персону нон-грата. Многие болельщики и эксперты не скрывали своего раздражения от вызывающего перформанса Галарсы. Тем не менее неуступчивый хавбек попал на радары сразу нескольких клубов, включая «Сандерленд», «Олимпиакос» и «Хетафе».
Англичанин Эллиот Андерсон, в отличие от вышеперечисленных, подошёл к чемпионату мира уже в статусе состоявшегося футболиста. Именно предтурнирный ажиотаж довёл сумму его трансфера до максимума. Переход из «Ноттингем Форест» обошёлся «Манчестер Сити» почти в £116 млн, что больше, чем «Реал» заплатил за Джуда Беллингема. Медицинское обследование полузащитник, к слову, прошёл прямо в Канзас-Сити, не покидая расположение сборной Англии.
Райан Шерки против Матиаса Галарсы (справа).
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