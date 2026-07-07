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В Германии ввели ограничения на продажу яиц из-за дефицита

Новая волна дефицита яиц охватила Германию, ряд торговых сетей ограничил продажу двумя упаковками в одни руки.

Источник: RT на русском

Новая волна дефицита яиц охватила Германию, ряд торговых сетей ограничил продажу двумя упаковками в одни руки.

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, причиной дефицита и роста цен стали масштабные вспышки болезни Ньюкасла (псевдочумы птиц) среди кур-несушек в Европе.

Дискаунтер Netto ApS & Co. KG ввёл лимит во всех своих филиалах.

«С настоящего момента действует правило: не более двух упаковок на одного покупателя за один визит», — говорится в публикации.

Руководство Netto подтвердило введение ограничения, объяснив его серьёзными перебоями с поставками на европейском рынке птицеводческой продукции. В компании рассчитывают, что ситуация начнёт стабилизироваться в течение текущего месяца.

В одной из крупнейших сетей супермаркетов Rewe зафиксировано сокращение ассортимента яиц. Однако там подчеркнули, что о тотальной нехватке продукции речи пока не идёт.

Telegram-канал SHOT сообщал об остром дефиците яиц во многих федеральных землях Германии в апреле перед католической Пасхой. Среди причин тогда назывались инфекционные заболевания птиц, сокращение импорта из стран ЕС и сезонный пик потребления.