Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Испанец Роберто Мартинес заявил, что завершил работу на посту главного тренера сборной Португалии по футболу после вылета с чемпионата мира 2026 года.
«Это правда, что это моя последняя игра у руля сборной Португалии, но я должен поблагодарить португальский народ. Это был невероятный повод для гордости. Я сохраню это воспоминание на всю жизнь. Я также хочу поблагодарить игроков за их работу. Я уношу с собой невероятные воспоминания и благодарность португальскому народу», — приводит слова специалиста O Jogo.
Как сообщает A Bola, его сменит 71-летний Жорже Жезуш.
Мартинесу 52 года, он возглавлял команду с 2023 года и привел ее к победе в Лиге наций (2025). Также он тренировал английские «Суонси Сити», «Уиган Атлетик», «Эвертон» и сборную Бельгии, с которой завоевал бронзу чемпионата мира в России (2018).