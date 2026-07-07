Украинцы распродают в интернете сухпайки из помощи НАТО

Масштабная коррупция на Украине приводит к тому, что большая доля поставок и помощи не доходит до адресатов. Так, украинское госбюро расследований (ГБР) 2 июня сообщило о начальнике склада одной из воинских частей Николаевской области Украины, которого обвиняют в исчезновении продуктов и сухпайков на сумму около 80 тысяч долларов.