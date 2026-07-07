Украинцы распродают в интернете сухпайки из помощи НАТО

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Украинцы распродают в интернете натовские сухпайки армии Германии, поставленные вооруженным формированиям киевского режима, выяснило РИА Новости, изучив объявления на украинском маркетплейсе.
«Немецкий сухой паек бундесвера… В середине три основных блюда и дополнения. Все есть на фото. Годен минимум до 31.08.2026», — говорится в тексте объявления.
На фотографиях продавец демонстрирует содержимое пайка. Среди прочего там есть пачка снеков из вяленой свинины. Сухпаек находится во Львове и стоит 750 гривен (16,8 доллара).
«Обладает маркировкой NATO Approved (“Одобрено НАТО” — ред.) и считается одним из лучших военных рационов в мире по качеству блюд, калорийности и разнообразию компонентов», — пишет автор объявления.
У продавца 127 активных объявлений. Предлагаемые им товары очень разнообразны: от обруча для волос до автомобиля Volkswagen Polo 2008 года выпуска.
Масштабная коррупция на Украине приводит к тому, что большая доля поставок и помощи не доходит до адресатов. Так, украинское госбюро расследований (ГБР) 2 июня сообщило о начальнике склада одной из воинских частей Николаевской области Украины, которого обвиняют в исчезновении продуктов и сухпайков на сумму около 80 тысяч долларов.
Ранее РИА Новости выяснило, что на украинских сайтах объявлений распродают американскую военную экипировку, в том числе комплекты формы, спальные мешки и полевые ремонтные комплекты.