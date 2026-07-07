Макрон стал первым западным лидером, который посетил Сирию после свержения Асада

Господин аш-Шараа заявил, что Франция поможет наладить работу финансового сектора, восстановить поучаствовать в восстановлении сельского хозяйства, промышленности и туризма. «Прежний режим держался на наркоторговле. Сирия превратилась в хаб по производству наркотиков. Как только мы прибыли в Дамаск, мы начали ликвидировать эти каналы трафика. У нас общие цели в сфере безопасности с Францией, что закрепляется этим визитом, и благодаря нашим отношениям, которые мы развиваем с прошлого года, мы сейчас находимся на этапе реализации различных шагов», — заявил он в интервью BFMTV.