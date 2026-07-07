Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиций стран ООН

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк, где примет участие в саммите руководителей полиций стран — членов ООН. Об этом сообщило постпредство РФ при всемирной организации.
«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства.
Саммит руководителей органов полиции государств — членов международной организации пройдет в штаб-квартире ООН с 7 по 8 июля.
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