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Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиций стран ООН

Мероприятие пройдет в штаб-квартире организации с 7 по 8 июля.

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк, где примет участие в саммите руководителей полиций стран — членов ООН. Об этом сообщило постпредство РФ при всемирной организации.

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства.

У трапа самолета Колокольцева встречали в том числе зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков и представитель МВД России в США при постпредстве при ООН Валерий Этнюков.

Саммит руководителей органов полиции государств — членов международной организации пройдет в штаб-квартире ООН с 7 по 8 июля.

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