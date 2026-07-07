Фотографы и переводчики стали лидерами по росту зарплат

Фотографы, переводчики и сотрудники негосударственных пенсионных фондов возглавили рейтинг профессий с самым быстрым ростом зарплат в России.
Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные статистики.
Средние зарплаты фотографов в апреле выросли в 1,6 раза в годовом выражении.
Доходы переводчиков увеличились на 55%, а работников НПФ — на 50%.
Зарплаты сотрудников организаций, занимающихся копированием записанных носителей информации, выросли на 47%, дизайнеров — на 45%.
В десятку по темпам роста также вошли юристы (+44%), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (+43%), занятые на добыче газа (+41%) и в перестраховании (+39%).
Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, что работодатели в России всё чаще возвращают бывших сотрудников и готовы обсуждать с ними прибавку к зарплате.