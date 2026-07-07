В СФ считают, что Европа утратила право на лидерство в формировании ценностей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Объединенная Европа, раньше «заказывавшая музыку», теперь утратила свой лидерский статус в формулировании ценностей. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.
«Объединенная Европа действительно долгое время “заказывала музыку”, показывала стиль, задавала планку — как угодно, просто больше никто на эту тему особо не старался сформулировать свои мировоззренческие концепции. Так вот, после достаточно длительного периода лидерства в сфере формулирования ценностей сейчас так называемая объединенная Европа (тот же самый Европейский союз, тот же самый Североатлантический альянс) это право на лидерство, право на некое интерпретирование истины в конечной инстанции утратила», — сказал Косачев.
Утрата этого статуса произошла в момент распада СССР, когда Запад стал пытаться «подобрать» бывшие союзные республики в свою зону влияния, считает политик. В том числе это проявилось во время приема в ЕС стран Балтии: они действовали противоположно тому, что принято называть европейскими ценностями, но союз закрыл на это глаза.
«Над этим стояла политическая конъюнктурная надстройка: главным для объединенной Европы было не добиться соблюдения европейских ценностей в этих трех странах, а, возможно, быстрее оторвать их от постсоветского пространства и максимально ликвидировать там общую с Россией, с другими постсоветскими странами историю», — считает сенатор.
Косачев обратил внимание, что со своей стороны Советский Союз сделал очень многое для развития республик. «И самое главное, в отличие от британских и прочих западных колонизаторов, он бережно сохранил и язык, и обычаи, и традиции, и церкви, и все остальное, что на самом деле является европейскими ценностями, — там, где наша страна могла определять самостоятельно, как обустраивать соответствующее пространство», — заметил зампредседателя Совфеда.
В пример он привел данные из статистики ООН на 2000 год. «За 100 лет XX века в мире обрели письменность 70 народов, до этого не имевшие ее, — на всем земном шаре. Из них 50, соответственно, — на территории Российской империи и Советского Союза. Вот чем мы должны гордиться», — резюмировал Косачев.