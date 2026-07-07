«Объединенная Европа действительно долгое время “заказывала музыку”, показывала стиль, задавала планку — как угодно, просто больше никто на эту тему особо не старался сформулировать свои мировоззренческие концепции. Так вот, после достаточно длительного периода лидерства в сфере формулирования ценностей сейчас так называемая объединенная Европа (тот же самый Европейский союз, тот же самый Североатлантический альянс) это право на лидерство, право на некое интерпретирование истины в конечной инстанции утратила», — сказал Косачев.