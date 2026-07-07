Полянский назвал площадку ОБСЕ каналом доведения позиции России до Запада

«Это единственный канал если не диалога прямого, то, во всяком случае, прямого донесения нашей позиции до западников по многим сюжетам. В отличие от ООН, где повестка значительно шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю, поэтому актуальные вопросы там доносить гораздо удобнее», — сказал Полянский.