Рютте: страны НАТО на саммите заключат контракты на десятки миллиардов долларов

«Когда лидеры соберутся в Анкаре, мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов долларов с компаниями из Европы и Северной Америки. Мы также продемонстрируем, как мы осуществляем инвестиции в ключевые технологии, чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня», — заявил генсек НАТО. По его словам, на саммите в Анкаре страны Североатлантического альянса намерены «показать, как они инвестируют в оборону, перебалансируют собственную безопасность и укрепляют промышленную базу».