В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов возникла на территории Тульской области.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Он призвал жителей сохранять бдительность.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что сбитые над Курском вражеские беспилотники повредили частные жилые дома и технический этаж многоэтажки.
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