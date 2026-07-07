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В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов возникла на территории Тульской области.

Источник: RT на русском

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов возникла на территории Тульской области.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он призвал жителей сохранять бдительность.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что сбитые над Курском вражеские беспилотники повредили частные жилые дома и технический этаж многоэтажки.

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