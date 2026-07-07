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Министр Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для саммита начальников полиций стран ООН

Главу МВД РФ в аэропорту Нью-Йорка встретили зампостпреда РФ при ООН, генконсул в Нью-Йорке и представитель МВД России в США.

Источник: Комсомольская правда

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН. Об этом информирует российское постпредство при организации.

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН», — следует сообщает в Telegram-канале.

У трапа самолета Колокольцева встретили заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков и представитель МВД России в США при постпредстве при ООН Валерий Этнюков.

В штаб-квартире ООН 7 и 8 июля пройдет саммит глав полиций государств-членов международной организации.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию в рамках турне по странам Африканского континента.

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