Министр Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для саммита начальников полиций стран ООН

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН. Об этом информирует российское постпредство при организации.
«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН», — следует сообщает в Telegram-канале.
У трапа самолета Колокольцева встретили заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков и представитель МВД России в США при постпредстве при ООН Валерий Этнюков.
В штаб-квартире ООН 7 и 8 июля пройдет саммит глав полиций государств-членов международной организации.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Эфиопию в рамках турне по странам Африканского континента.