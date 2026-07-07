PAP: Украина готова возобновить переговоры о получении польских МиГ-29

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 6 июля сообщил о готовности Украины возобновить переговоры об обмене технологий производства БПЛА на польские истребители МиГ-29. Слова главы Минобороны приводит агентство PAP.
«Я думал, что переговоры зайдут в тупик, но прошлая неделя и, возможно, наша четкая и твердая позиция по этому вопросу предоставляют возможность для дальнейшего обсуждения. Мы получили запрос украинской стороны, что они по прежнему заинтересованы», — сказал министр.
По его словам, Варшава уже направила свои предложения о поставках беспилотников в ближайшие два года, что делает вариант обмена осуществимым. Однако речь идет именно об обмене, а не о передаче польских истребителей украинской стороне, уточнил министр.
30 июня Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat заявлял, что Польша не собирается передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку в Киеве отказались передавать Варшаве технологии производства и подавления БПЛА.
В декабре 2025 года оборонное ведомство Польши сообщило о планах передать Украине 6−8 из 14 истребителей МиГ-29, которые подлежат снятию с вооружения до конца 2025 года. 15 июня 2026 года замглавы Минобороны республики Цезарий Томчик заявил, что не передаст МиГ-29, пока Киев не предоставит Варшаве доступ к своим технологиям по производству и борьбе с БПЛА. Украина заинтересована в модернизации истребителей, которую Польза отказывается проводить за свой счет.