Росавиация ввела ограничения в Саратове и особый режим в Домодедово

Аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, а Домодедово перешло на обслуживание рейсов по согласованию.
Об этом сообщили в Росавиации.
В агентстве уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
По данным Росавиации, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Возможны корректировки в расписании, пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса через онлайн-табло.
Ранее аэропорт Омска возобновил работу после введения временных ограничений на приём и выпуск самолётов.