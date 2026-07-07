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Росавиация ввела ограничения в Саратове и особый режим в Домодедово

Аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, а Домодедово перешло на обслуживание рейсов по согласованию.

Источник: RT на русском

Аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, а Домодедово перешло на обслуживание рейсов по согласованию.

Об этом сообщили в Росавиации.

В агентстве уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

По данным Росавиации, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Возможны корректировки в расписании, пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса через онлайн-табло.

Ранее аэропорт Омска возобновил работу после введения временных ограничений на приём и выпуск самолётов.