К несчастью Роналду: Испания вырвала победу у Португалии и впервые с 2010-го вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Интриги добавляло то, что соперники прекрасно знакомы с манерой игры друг друга, а их история противостояний насчитывает более 40 матчей. При этом непосредственно на чемпионатах мира они встречались всего дважды. В 2010 году в ЮАР судьба свела их на той же стадии, что и сейчас: тогда всё решил гол Давида Вильи в середине второго тайма. А восемь лет назад в России команды сошлись уже в первом туре группового этапа и устроили голевую перестрелку в Сочи, которая завершилась со счётом 3:3.