К несчастью Роналду: Испания вырвала победу у Португалии и впервые с 2010-го вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу

Испания одолела Португалию и впервые с 2010 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Подопечные Луиса де ла Фуэнте смотрелись лучше соперника в обоих таймах, но сумели вырвать победу лишь в компенсированное время. Вышедшие на замену Фабиан Руис, Ферран Торрес и Микель Мерино при участии Родри расчертили комбинацию по центру и с большой долей вероятности поставили крест на карьере Криштиану Роналду в сборной. При этом Унаи Симон продлил свою сухую серию на мундиалях до шести матчей и 609 минут, а сама «красная фурия» не проигрывает уже 35 встреч подряд.
Некоторые специалисты называли противостояние Испании и Португалии в ⅛ финала скрытым финалом. Да, поклонники Франции, Англии и Аргентины наверняка поспорили бы с этим тезисом, но если учесть, что обе сборные с Пиренейского полуострова входят в пятёрку рейтинга ФИФА, а в их составах — россыпь звёзд первой величины, удивляться такой риторике не приходилось.
Интриги добавляло то, что соперники прекрасно знакомы с манерой игры друг друга, а их история противостояний насчитывает более 40 матчей. При этом непосредственно на чемпионатах мира они встречались всего дважды. В 2010 году в ЮАР судьба свела их на той же стадии, что и сейчас: тогда всё решил гол Давида Вильи в середине второго тайма. А восемь лет назад в России команды сошлись уже в первом туре группового этапа и устроили голевую перестрелку в Сочи, которая завершилась со счётом 3:3.
У Испании с тех пор состав обновился практически целиком, тогда как у португальцев осталось несколько игроков, в том числе оформивший в том матче дубль Криштиану Роналду. Нынешнюю встречу многие эксперты рассматривали именно через призму противостояния 41-летнего форварда, для которого этот мундиаль — последняя большая гонка, и годящегося ему в сыновья испанского вундеркинда, Ламина Ямаля, олицетворяющего новое лицо «красной фурии».
Однако было бы неправильно сводить всё лишь к этой дуэли. Роналду — центр магнитного поля Португалии, а Ямаль — лишь один из нескольких ускорителей Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте строят атаки далеко не только через свою юную звезду, располагая сразу несколькими вариантами развития атак. Этим они тактически выгодно отличаются от соперника. К примеру, в матче 1/16 финала с Австрией ключевую роль сыграли другие футболисты — Микель Оярсабаль и Марк Кукурелья.
Роберто Мартинес же продолжает делать ставку на свою возрастную звезду, за что его нещадно критикуют. При этом в распоряжении португальцев мощный центр поля, не уступающий испанскому в именах. Бруну Фернандеш, Витинья и Жоау Невеш — звёзды первой величины, прекрасно обращающиеся с мячом. Однако набор фамилий не всегда гарантирует контроль темпа. В этом компоненте «европейские бразильцы», если судить по предыдущим матчам на мундиале, сопернику уступали. Поэтому главный вопрос перед очной встречей звучал достаточно просто: сможет ли «команда избранных» справиться со скоростями испанцев.
Пытаясь ответить на него, наставник бордовых выпустил на поле практически тот же состав, что и начинал встречу с Хорватией. Единственное изменение — вместо Рафаэла Леау слева в атаке появился Жоау Феликс. Де ла Фуэнте и вовсе обошёлся без перестановок, как бы давая понять, что выбор тех, кто несколькими днями ранее разгромил Австрию, остаётся оптимальным.
Уже на первых минутах это дважды мог подтвердить автор дубля в матче с австрийцами Микель Оярсабаль. Сначала он нанёс не самый сильный, но точный удар в створ из-за пределов штрафной, а спустя пару минут отправил мяч мимо дальней штанги после выхода один на один.
Большую часть первого тайма острее действовал фаворит. Оппоненты, как и предполагалось, не понимали, как противостоять бешеному темпу и что делать с флангами, на которых безраздельно господствовали те, кто и должен был. Именно с края пришёл ещё один опасный момент. Ямаль в фирменном стиле сместился в центр и мощно пробил. Диогу Кошта в падении парировал выстрел, но тут же вскочил и совершил второй сейв, вытащив снаряд из верхнего угла после добивания Алекса Баэны.
Вплоть до 37-й минуты на поле была только одна команда. Испанцы много атаковали: теряя мяч, тут же вступали в ожесточённый прессинг, забирали практически все подборы и почти не выпускали соперника со своей половины поля. Но в концовке португальцы подняли голову и создали два отличных момента подряд. Сначала Унаи Симон в эффектном прыжке поймал мяч после удара Роналду с близкого расстояния, а затем Нуну Мендеш мощно выстрелил в перекладину с линии штрафной.
Правда, по индексу ожидаемых голов первый тайм всё-таки остался за Испанией — 0,98 против 0,26. Владение тоже было на стороне «красной фурии», хотя и не таким большим, как в предыдущих матчах — 55% на 45%.
Начало второго тайма стало продолжением концовки предыдущего. По крайней мере, первую опасную атаку провели португальцы. Витинья длинным пасом бросил в прорыв по правому флангу Педру Нету, тот выиграл забег у Кукурельи и прострелил в штрафную, но откликнуться на пас партнёра Роналду не успел.
Казалось бы, подопечные Роберто Мартинеса окончательно пришли в себя, начав действовать с Испанией на равных. Но тут случилось несчастье — травму получил один из лучших игроков в составе «бордовых» Нуну Мендеш, вместо которого на поле вышел Нелсон Семеду.
Вынужденные замены, особенно в обороне, — всегда риск. Тем более что Мендеш свой отрезок провёл здорово, толком не дав развернуться Ямалю. Именно Семеду на 72-й минуте сфолил на испанском вундеркинде. Штрафной исполнил сам Ламин: удар получился сильным и точным, но не хуже сыграл Кошта, вытащивший мяч из-под перекладины.
Почуяв, где португальская оборона стала по-настоящему уязвимой, Испания перенесла туда львиную долю своих атак. Однако решающая голевая комбинация в самом конце матча пришла не с края, а по центру. На 90-й минуте победный гол организовали вышедшие на замену незадолго до того игроки. Фабиан Руис разыграл штрафной, Родри отдал Феррану Торресу отдал скрытый пас в штрафную, запустив мяч между ног португальскому защитнику, а Микель Мерино мощно пробил в ближний угол. Чтобы спасти матч, у португальцев оставалось чуть больше пяти мнут и они были близки к этому. Шику Консейсау и Бернарду Силва поочерёдно замыкали навесы с правого фланга головой из центра штрафной, но мяч в обоих случаях прошёл выше.
Испания вышла в четвертьфинал, впервые в истории не пропустив в пяти стартовых матчах чемпионата мира, благодаря чему Унаи Симон продлил свою рекордную «сухую» серию до 609 минут без учёта компенсированного времени. Команда де ла Фуэнте не проигрывает 35 встреч подряд (26 побед и 9 ничьих) и повторила собственный рекорд 2007−2009 годов.
Криштиану Роналду расплакался после окончания матча.
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