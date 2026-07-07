Синоптик Позднякова пообещала возвращение жары в Москву к пятнице

Жаркая погода вернётся в Москву в ближайшую пятницу, 10 июля, воздух прогреется до +27 °C, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснила Позднякова, в пятницу Москва ненадолго окажется в тёплом секторе циклона, после чего вновь попадёт в его тыловую часть. При этом погода сохранит неустойчивый характер.
Она уточнила, что столбики термометров в пятницу поднимутся до +25 — +27 °C, что относится к категории жаркой погоды.
Ранее старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал, что в жару человек может терять с потом от 2 до 3 л жидкости.