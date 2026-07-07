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Парламент Республики Сербской украсила литография от Путина

В здании парламента Республики Сербской появился художественный подарок от президента России Владимира Путина. В Народной скупщине разместили литографию «Победа», которую российский лидер передал председателю парламента Ненаду Стевандичу 9 мая.

Источник: Life.ru

О появлении работы сообщили представители законодательного органа в соцсети X. Литографию разместили на стене Овального зала, где она стала частью интерьера парламента.

«С сегодняшнего дня в помещениях Народной скупщины Республики Сербской появилось ценное произведение искусства», — говорится в сообщении парламента.

Работа создана в 1971 году мастерами студии Митрофана Грекова по мотивам одноимённой картины советского художника-баталиста Петра Кривоногова. Литография посвящена теме Победы в Великой Отечественной войне.

Подарок был передан Ненаду Стевандичу во время мероприятий, посвящённых 9 Мая. В парламенте Республики Сербской отметили художественную и историческую ценность произведения.

Ранее Life.ru писал, что Владимиру Путину подарили мемориальное панно, посвящённое его отцу — участнику Великой Отечественной войны Владимиру Спиридоновичу Путину. Подарок был подготовлен к 80-летию Победы и представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Отец российского президента участвовал в обороне Ленинграда, а после войны работал на вагоностроительном заводе.

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