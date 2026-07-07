Парламент Республики Сербской украсила литография от Путина

Ранее Life.ru писал, что Владимиру Путину подарили мемориальное панно, посвящённое его отцу — участнику Великой Отечественной войны Владимиру Спиридоновичу Путину. Подарок был подготовлен к 80-летию Победы и представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Отец российского президента участвовал в обороне Ленинграда, а после войны работал на вагоностроительном заводе.