Экономист оценил предельный уровень для ослабления рубля

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ослабление рубля до конца года — базовый сценарий, однако доллар вряд ли превысит 83 рубля. О предельном уровне и факторах, сдерживающих падение, агентству «Прайм» рассказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
«Прогноз о том, что доллар вряд ли превысит 83 рубля, вполне согласуется с фундаментальными параметрами платежного баланса. Этот уровень означает ослабление примерно на 7,5% — это укладывается в диапазон умеренной волатильности», — пояснил эксперт.
По словам Астафьева, рубль поддерживают высокие цены на нефть, положительное сальдо платёжного баланса и высокие рублёвые ставки, которые делают рублёвые инструменты привлекательными.
Однако риски сохраняются: восстановление импорта, возможное снижение цен на нефть и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могут усилить давление на рубль. При этом для заметного выхода курса за пределы 83−85 рублей потребовались бы более существенные изменения, заключил экономист.