Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист оценил предельный уровень для ослабления рубля

Экономист Астафьев: курс доллара вряд ли превысит 83 рубля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ослабление рубля до конца года — базовый сценарий, однако доллар вряд ли превысит 83 рубля. О предельном уровне и факторах, сдерживающих падение, агентству «Прайм» рассказал основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Прогноз о том, что доллар вряд ли превысит 83 рубля, вполне согласуется с фундаментальными параметрами платежного баланса. Этот уровень означает ослабление примерно на 7,5% — это укладывается в диапазон умеренной волатильности», — пояснил эксперт.

По словам Астафьева, рубль поддерживают высокие цены на нефть, положительное сальдо платёжного баланса и высокие рублёвые ставки, которые делают рублёвые инструменты привлекательными.

Однако риски сохраняются: восстановление импорта, возможное снижение цен на нефть и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могут усилить давление на рубль. При этом для заметного выхода курса за пределы 83−85 рублей потребовались бы более существенные изменения, заключил экономист.