Экономист оценил предельный уровень для ослабления рубля

Однако риски сохраняются: восстановление импорта, возможное снижение цен на нефть и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ могут усилить давление на рубль. При этом для заметного выхода курса за пределы 83−85 рублей потребовались бы более существенные изменения, заключил экономист.