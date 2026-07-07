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Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с органами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Московский аэропорт «Внуково» обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.