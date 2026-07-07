Зеленский обвинил Европу в халатности после российского удара по Киеву

Напомним, Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины 6 июля. В Минобороны РФ заявили об использовании высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников. По данным украинских источников, всего было выпущено 68 ракет и 351 беспилотник, из которых 363 цели якобы сбиты. Поражены объекты в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, включая промышленные предприятия «Киев-71», «Киев-1», «Киев-79» и ЧАО «Кузница на Рыбальском». Удар также пришёлся по Киевской ГЭС в Вышгороде.