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В США считают, что КНР должна участвовать в обсуждении контроля над вооружениями

Соединенные Штаты призывают Китай принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет, заявили в Госдепе.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. США полагают, что Китаю необходимо участвовать в обсуждении вопросов контроля над вооружениями. Такая позиция изложена в заявлении Госдепартамента, распространенном 6 июля в связи с осуществленным КНР испытательным пуском стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана.

По данным внешнеполитического ведомства, «США отследили тестовый запуск Китаем с подводной лодки межконтинентальной баллистической ракеты без боезаряда, которая упала в южной части Тихого океана». «Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в обсуждении по существу контроля над вооружениями и принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет, а также о космических запусках в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны “пятерки” [Совета Безопасности ООН]», — отмечается в документе.

Министерство обороны КНР 6 июля объявило, что ВМС Народно-освободительной армии успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана. Испытания были плановым мероприятием в рамках годовой военной подготовки. Как отметило ведомство, Китай заранее уведомил заинтересованные страны, пуск соответствовал международному праву и международной практике и «не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели».

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