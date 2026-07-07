В США считают, что КНР должна участвовать в обсуждении контроля над вооружениями

По данным внешнеполитического ведомства, «США отследили тестовый запуск Китаем с подводной лодки межконтинентальной баллистической ракеты без боезаряда, которая упала в южной части Тихого океана». «Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в обсуждении по существу контроля над вооружениями и принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет, а также о космических запусках в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны “пятерки” [Совета Безопасности ООН]», — отмечается в документе.