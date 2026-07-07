Туристам на Бали рассказали, что делать при подозрении на гонконгский грипп

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадка денге может скрываться на Бали под видом гриппа, поэтому по возвращению в РФ гражданин должен следить за самочувствием. В Роспотребнадзоре добавили, что пик циркуляции гриппа на Бали был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем.