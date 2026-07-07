В Сумах прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги

Очередной взрыв зафиксирован в Сумах при действующей воздушной тревоге.
Об этом сообщил телеканал «Общественное».
«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей.
Ранее сообщалось о взрывах в Сумах и Днепропетровске.
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