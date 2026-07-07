Танкер атаковали у берегов Омана, экипаж не пострадал

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 8 км к востоку от Лимаха, Оман. Сообщается, что танкер, следовавший в южном направлении, был поражен неизвестным снарядом по левому борту, что привело к пожару. Члены экипажа не пострадали», — говорится в заявлении UKMTO.