Собянин сообщил о еще пяти сбитых украинских БПЛА

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
«Еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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