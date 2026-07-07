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Собянин сообщил о еще пяти сбитых украинских БПЛА

Собянин: ПВО сбила еще пять дронов, летевших на Москву.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ПВО уничтожила еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.

«Еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

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