Глава канцелярии президента Польши отреагировал на включение в базу «Миротворец»

«Я отвечу этой странной компании следующим образом: я и дальше буду делать то, что хорошо и правильно, просто то, что человечно. В то же время я по-прежнему буду называть украинских шовинистов из УПА и ОУН преступниками, совершившими зверский геноцид мирного населения: детей, женщин и пожилых людей на Волыни и в Восточной Малой Польше», — написал Богуцкий в X. «Я также никогда не приму культ этих преступников и называние их “героями”, но, как и все цивилизованные люди, буду требовать достойного погребения жертв бандеризма: наших соотечественников и людей других национальностей», — добавил политик.