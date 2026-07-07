Глава канцелярии президента Польши отреагировал на включение в базу «Миротворец»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что продолжит называть «своими именами» бандеровцев из ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) после своего включения в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».
«Я отвечу этой странной компании следующим образом: я и дальше буду делать то, что хорошо и правильно, просто то, что человечно. В то же время я по-прежнему буду называть украинских шовинистов из УПА и ОУН преступниками, совершившими зверский геноцид мирного населения: детей, женщин и пожилых людей на Волыни и в Восточной Малой Польше», — написал Богуцкий в X. «Я также никогда не приму культ этих преступников и называние их “героями”, но, как и все цивилизованные люди, буду требовать достойного погребения жертв бандеризма: наших соотечественников и людей других национальностей», — добавил политик.
Основатели сайта обвиняют Богуцкого в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни», в частности ненависти поляков к украинцам.
Ранее между Польшей и Украиной вспыхнул конфликт из-за решения Владимира Зеленского присудить имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан.
Президент Польши Кароль Навроцкий в связи с этим лишил Зеленского ордена Белого орла. После этого украинские чиновники приняли решение отказаться от государственных наград Польши. От врученных польских орденов Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).