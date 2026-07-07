Танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда у побережья Омана

Танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в левый борт у побережья Омана.
Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошёл в восьми морских милях к востоку от населённого пункта Лимах.
«Танкер сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что привело к возгоранию», — говорится в сообщении.
По данным управления, судно следовало в южном направлении. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефти не зафиксировано.
Ранее UKMTO сообщило, что танкер попал под обстрел у берегов Омана.
Кроме того, в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщали о пожаре на танкере в 27 морских милях к северо-востоку от оманского города Шанна, после которого экипаж судна был эвакуирован.