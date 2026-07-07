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Танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда у побережья Омана

Танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в левый борт у побережья Омана.

Источник: RT на русском

Танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в левый борт у побережья Омана.

Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошёл в восьми морских милях к востоку от населённого пункта Лимах.

«Танкер сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что привело к возгоранию», — говорится в сообщении.

По данным управления, судно следовало в южном направлении. В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефти не зафиксировано.

Ранее UKMTO сообщило, что танкер попал под обстрел у берегов Омана.

Кроме того, в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщали о пожаре на танкере в 27 морских милях к северо-востоку от оманского города Шанна, после которого экипаж судна был эвакуирован.

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