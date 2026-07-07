Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила еще три БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Собянин: ПВО сбила еще три украинских БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше