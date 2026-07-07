В Минобороны Польши сообщили о резком снижении объемов военной помощи Украине

Как указал господин Косиняк-Камыш, в первые два года российско-украинского конфликта Польша передала Вооруженным силам Украины значительное количество советской техники. Среди поставленного были танки Т-72, боевые машины БРДМ и БМП-1, артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и БМ-21 «Град», самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24, зенитно-ракетные комплексы С-200 «Вега» и С-125 «Нева», зенитные системы ЗСУ-23−4 «Шилка» и ЗСУ-23−2, а также комплексы «Оса» вместе с ракетами. Кроме того, Украина получала от Польши пулеметы ПКМ, автоматы АКМС, винтовки СВД и боеприпасы к ним. Вместе с советской техникой в тот период поставлялась и западная техника,