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Историк напомнил, что США и Россия не раз преодолевали кризис в отношениях

Историк Фоглсонг: США и Россия способны преодолевать взаимное недоверие.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. История российско-американских отношений показывает, что Вашингтон и Москва способны преодолевать взаимное недоверие, заявил РИА Новости историк американо-российских отношений Ратгерского университета в США Дэвид Фоглсонг.

«Взаимное недоверие сейчас очень сильно. Но прошлое дает множество примеров преодоления недоверия, например, Сталин и Рузвельт после пакта Молотова-Риббентропа, Кеннеди и Хрущев после Карибского кризиса 1962 года, а также представители американской и советской общественной дипломатии в 1980-х годах, несмотря на войну в Афганистане», — сказал Фоглсонг.

По мнению историка, самым опасным мифом в отношениях между США и Россией является вера в способность влиять на внутренние процессы друг друга.

«Многие люди в обеих странах преувеличивали свою способность положительно влиять на ход событий в другой стране. Это нередко приводило к разочарованию и обидам», — сказал Фоглсонг, отвечая на соответствующий вопрос.

Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, которое традиционно празднуется 4 июля — в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.

Один из отцов-основателей США Томас Джефферсон в свое время назвал Россию наиболее дружественной американцам державой.

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