Историк напомнил, что США и Россия не раз преодолевали кризис в отношениях

«Взаимное недоверие сейчас очень сильно. Но прошлое дает множество примеров преодоления недоверия, например, Сталин и Рузвельт после пакта Молотова-Риббентропа, Кеннеди и Хрущев после Карибского кризиса 1962 года, а также представители американской и советской общественной дипломатии в 1980-х годах, несмотря на войну в Афганистане», — сказал Фоглсонг.