Польша сообщила, что с 2022 года передала Украине оружие на $4,5 млрд

Он также подтвердил, что Варшава, действительно, передала Киеву ракеты для систем Patriot. «По предложению и просьбе генерального секретаря альянса (НАТО — прим. ТАСС) и командования вооруженных сил США в Европе после проведения консультаций с группой пользователей [систем Patriot] было принято решение о передаче ракет Patriot [Киеву]. Переданное количество не превышает пределов наших возможностей и не влияет на потенциал противовоздушной обороны Польши», — рассказал Косиняк-Камыш.