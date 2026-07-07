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Польша сообщила, что с 2022 года передала Украине оружие на $4,5 млрд

Глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш также подтвердил, что Варшава передала Киеву ракеты для систем Patriot.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Польша с февраля 2022 года передала Киеву оружие и военную технику на сумму 16,4 млрд злотых (около $4,5 млрд). Об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

Согласно представленной им презентации, большая часть траншей — на сумму в 14,9 млрд злотых ($4,1 млрд) — поступила ВСУ в 2022—2023 годах при правительстве партии «Право и справедливость». Нынешние власти республики передали Украине военную помощь на 1,5 млрд злотых ($0,4 млрд), отметил министр.

Он также подтвердил, что Варшава, действительно, передала Киеву ракеты для систем Patriot. «По предложению и просьбе генерального секретаря альянса (НАТО — прим. ТАСС) и командования вооруженных сил США в Европе после проведения консультаций с группой пользователей [систем Patriot] было принято решение о передаче ракет Patriot [Киеву]. Переданное количество не превышает пределов наших возможностей и не влияет на потенциал противовоздушной обороны Польши», — рассказал Косиняк-Камыш.

Ранее глава польского оборонного ведомства принял решение рассекретить поставки военной помощи на Украину после того, как ряд политиков оппозиции и представители администрации президента Кароля Навроцкого обвинили правительство в передаче Киеву ракет для систем Patriot.

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