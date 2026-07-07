Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и округу

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу, предварительно, пострадавших нет, сообщил в канале на платформе «Макс» врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Источник: © РИА Новости

«Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет», — написал Шуваев.

В Белгороде начался пожар на инфраструктурном объекте, на месте работают спасатели.

Ранее в ночь на вторник ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Сообщалось о трех пострадавших. Позднее Шуваев уточнил, что в результате атаки погиб один человек.

В отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов фиксировались перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше