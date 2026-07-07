«Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет», — написал Шуваев.
В Белгороде начался пожар на инфраструктурном объекте, на месте работают спасатели.
Ранее в ночь на вторник ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Сообщалось о трех пострадавших. Позднее Шуваев уточнил, что в результате атаки погиб один человек.
В отдельных районах Белгорода и ряде муниципалитетов фиксировались перебои в электро- и водоснабжении из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.