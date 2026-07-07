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При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб в селе Беловское Белгородского округа в результате ракетного удара ВСУ.

Мирный житель погиб в селе Беловское Белгородского округа в результате ракетного удара ВСУ.

Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«По уточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель», — написал врио главы региона.

Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что массированная ракетная атака ВСУ на Белгород и Белгородский округ привела к повреждению гражданской инфраструктуры и ранению трёх человек.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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