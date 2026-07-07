При обстреле Белгородской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб в селе Беловское Белгородского округа в результате ракетного удара ВСУ.
Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«По уточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель», — написал врио главы региона.
Шуваев выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее сообщалось, что массированная ракетная атака ВСУ на Белгород и Белгородский округ привела к повреждению гражданской инфраструктуры и ранению трёх человек.
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