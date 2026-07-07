Командир Агалу: ВСУ деморализованы после потери Константиновки

«Мы можем сказать, что противник деморализован, заметно это. По началу, когда мы ворвались в Константиновку, он пытался ворваться так же, но у него не получилось. Мы сейчас дестабилизировали противника, и противнику очень трудно двигаться», — отметил Агалу.