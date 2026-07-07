Командир Агалу: ВСУ деморализованы после потери Константиновки

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Личный состав Вооруженных сил Украины после потери Константиновки деморализован, заявил ТАСС командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.
«Мы можем сказать, что противник деморализован, заметно это. По началу, когда мы ворвались в Константиновку, он пытался ворваться так же, но у него не получилось. Мы сейчас дестабилизировали противника, и противнику очень трудно двигаться», — отметил Агалу.