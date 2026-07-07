В Жуковском и Краснодаре ввели ограничения, Шереметьево работает по согласованию

Аэропорты Жуковский и Краснодар ввели временные ограничения на полёты, а Шереметьево перешло на приём и отправку рейсов по согласованию.
Об этом сообщила Росавиация.
Все ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полётов.
В Шереметьево рейсы обслуживаются по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В Жуковском временно ограничены приём и выпуск воздушных судов.
В аэропорту Краснодара, помимо действующего регламента NOTAM (приём регулярных рейсов с 09:00 до 23:00 мск), ввели дополнительные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Ранее аэропорт Саратова временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, а Домодедово перешло на обслуживание рейсов по согласованию.