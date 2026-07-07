У Колокольцева запланировано несколько двусторонних встреч в Нью-Йорке

Ранее постпредство РФ при ООН сообщало, что Колокольцев прилетел в Нью-Йорк, где примет участие в саммите руководителей полиций стран — членов всемирной организации. У трапа самолета министра встречали в том числе зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков и представитель МВД России в США при постпредстве при ООН Валерий Этнюков.