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У Колокольцева запланировано несколько двусторонних встреч в Нью-Йорке

Министр внутренних дел России примет участие в работе Пятого саммита начальников полиций государств — членов ООН.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Несколько двусторонних встреч запланировано у министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Глава МВД России примет участие в работе Пятого саммита начальников полиций государств — членов ООН. Также у министра запланирован ряд двусторонних встреч», — написала Волк в «Максе».

Ранее постпредство РФ при ООН сообщало, что Колокольцев прилетел в Нью-Йорк, где примет участие в саммите руководителей полиций стран — членов всемирной организации. У трапа самолета министра встречали в том числе зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков и представитель МВД России в США при постпредстве при ООН Валерий Этнюков.

Саммит руководителей органов полиции государств — членов международной организации пройдет в штаб-квартире ООН с 7 по 8 июля.

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