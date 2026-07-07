Охота на аятоллу: раскрыт план новой диверсии Израиля в Иране

Иранские власти менее чем за сутки до государственных похорон Али Хаменеи выступили с неожиданным заявлением: новый верховный лидер Моджтаба подтвердил, что не придет на церемонию прощания. В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, что отсутствие нового аятоллы на публичном мероприятии продиктовано мерами безопасности.
«За ним идет охота. США и особенно Израиль понимают, насколько важна фигура сына Хаменеи для сегодняшнего Ирана, и они как раз надеются его убить, чтобы сломить дух иранского народа. Любое появление на публике рассматривается как невероятная опасность, поскольку дает шанс врагам отследить его перемещения и в конечном итоге убить. Поэтому принято решение ни при каких обстоятельствах пока ему не появляться нигде и никак. Самое главное — все знают, что он жив и руководит страной именно в качестве верховного религиозного лидера. И это очень важно для Ирана, для иранского общества, для КСИР. В стране важно, что для движения к будущему все равно во главе должен стоять Хаменеи, поэтому его ни в коем случае нельзя подвергать никакой опасности, никакому риску», — сказал эксперт.
Политолог объяснил, что служба безопасности обеспечивает полную защиту Хаменеи:
«Это подземные убежища, которые неизвестны ни США, ни Израилю. Не думаю, что это где-то в горах. Это хорошо защищенный бункер, который может даже выдержать ядерные удары. К нему ограничен доступ официальных лиц. Думаю, в ближайшей перспективе публичное появление Хаменеи исключено. Как минимум года три точно не появится в публичном пространстве», — уточнил он.
Тело бывшего аятоллы Али Хаменеи, погибшего в конце февраля, с воскресенья, 5 июля, находится в Большой мечети Мосалла в Тегеране. В этот день на церемонию прощания пришли три сына Хаменеи — Масуд, Мостафа и Мейсам. Они находились на церемонии вместе с президентом страны Масудом Пезешкианом и главой Корпуса стражей исламской революции Ахмадом Вахиди.