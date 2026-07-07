В США заинтересовались здоровьем ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Потенциальный подрядчик должен будет обновлять данные участников исследования: жив ли человек, где он сейчас находится, какие у него есть медицинские данные, а также выявлялись ли у него онкологические или другие заболевания. Эти сведения планируется уточнять через почтовые опросы и сверять с украинскими базами данных о случаях рака и пострадавших от аварии на ЧАЭС.