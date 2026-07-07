В США заинтересовались здоровьем ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Национальные институты здравоохранения США ищут потенциальных подрядчиков для продолжения исследования состояния здоровья украинских ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, следует из правительственных документов, которые изучило РИА Новости.
«Конкретная цель будущего контракта заключается в поддержании группы ликвидаторов, участвующих в исследовании, путем обновления демографических, клинических и эпидемиологических данных через почтовый опрос и пассивное наблюдение через связь с Национальным канцер-регистром Украины и государственным Чернобыльским реестром», — говорится в документах.
При этом речь пока не идет о полноценном тендере. Уведомление опубликовано, чтобы понять, есть ли среди компаний малого бизнеса организации, способные выполнить такую работу, и определить формат будущего сотрудничества.
В документе отмечается, что в ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали около 150 тысяч человек, в основном мужчин, проживавших на Украине. Национальный институт рака США совместно с украинским профильным центром хочет продолжить наблюдение за группой из 10 965 ликвидаторов, чтобы изучать возможные последствия радиационного воздействия на их здоровье.
Потенциальный подрядчик должен будет обновлять данные участников исследования: жив ли человек, где он сейчас находится, какие у него есть медицинские данные, а также выявлялись ли у него онкологические или другие заболевания. Эти сведения планируется уточнять через почтовые опросы и сверять с украинскими базами данных о случаях рака и пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Согласно уведомлению, подрядчик должен будет ежегодно обновлять информацию как минимум по двум тысячам участников, поддерживать базы данных и помогать исследователям Национального института рака США в подготовке научных материалов. В документе отдельно подчеркивается, что в США не должны передаваться персональные данные участников, включая их имена.
Ориентировочный срок возможных работ указан с 1 июля 2027 года по 30 июня 2032 года: один базовый год и четыре возможных годовых продления.
Аварии на Чернобыльской АЭС, случившаяся 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Станция расположена примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Сильнее всех пострадала Белоруссия: территория радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.