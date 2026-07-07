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Глава МИД Бразилии заявил о возросшем риске военного вторжения США

Об этом говорит решение Вашингтона признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями, отметил Мауро Виэйра.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Недавнее решение Вашингтона признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями создает беспрецедентный риск прямой военной интервенции США на территорию южноамериканской республики. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

«[Решение американских властей] несет серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии», — приводит телеканал CNN Brasil ответ министра на вопрос об угрозах нацбезопасности на слушаниях в Палате депутатов Конгресса Бразилии.

По информации телеканала, источники в бразильском дипведомстве считают, что радикальный шаг Вашингтона по включению преступных группировок Comando Vermelho (CV, «Красная команда») и Primeiro Comando da Capital (PCC, «Первая столичная команда») в перечень «международных террористических организаций» не даст преимуществ для совместной борьбы с оргпреступностью.

Ранее Бразилия уже назвала угрозой суверенитету решение США признать с 5 июня местные ОПГ террористами.

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