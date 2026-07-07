Глава МИД Бразилии заявил о возросшем риске военного вторжения США

«[Решение американских властей] несет серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии», — приводит телеканал CNN Brasil ответ министра на вопрос об угрозах нацбезопасности на слушаниях в Палате депутатов Конгресса Бразилии.