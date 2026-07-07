NZZ: НАТО оказалась позади по уровню техники из-за развития БПЛА с ИИ

Страны НАТО столкнулись с серьезным вызовом из-за стремительного развития беспилотных технологий, активно применяемых в ходе конфликта на Украине. К такому выводу пришли авторы швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, отметив, что современные дроны с элементами искусственного интеллекта существенно меняют характер боевых действий.
По оценке издания, беспилотники взяли на себя значительную часть задач на поле боя, снизив роль традиционной тяжелой техники и крупных подразделений. Танки, артиллерийские системы и скопления личного состава становятся уязвимыми целями для современных дронов, что вынуждает пересматривать привычные подходы к ведению войны.
Авторы публикации считают, что дорогостоящее вооружение, находящееся на вооружении стран НАТО, пока лишь частично отвечает новым требованиям. В материале также высказывается мнение, что альянсу предстоит ускорить внедрение беспилотных технологий и переоценить приоритеты в оборонных инвестициях.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские государства альянса и Канада существенно увеличили расходы на оборону, однако столкнулись с трудностями при освоении выделенных средств.