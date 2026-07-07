Глава МИД Бразилии заявил об угрозе вторжения США

«[Решение американских властей] несет серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии», — приводит телеканал CNN Brasil слова министра, сказанные на слушаниях в Палате депутатов Конгресса Бразилии в ответ на вопрос об угрозах национальной безопасности.
Как сообщает телеканал, источники в бразильском дипломатическом ведомстве полагают, что радикальный шаг Вашингтона по включению группировок Comando Vermelho (CV, «Красная команда») и Primeiro Comando da Capital (PCC, «Первая столичная команда») в перечень «международных террористических организаций» не даст преимуществ для совместной борьбы с оргпреступностью.
Ранее Бразилия уже назвала угрозой суверенитету решение США признать с 5 июня местные ОПГ террористами.