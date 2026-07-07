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Глава МИД Бразилии заявил об угрозе вторжения США

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что решение властей США признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями создает беспрецедентный риск прямой военной интервенции Соединенных Штатов на территорию южноамериканской республики.

Источник: Freepik

«[Решение американских властей] несет серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии», — приводит телеканал CNN Brasil слова министра, сказанные на слушаниях в Палате депутатов Конгресса Бразилии в ответ на вопрос об угрозах национальной безопасности.

Как сообщает телеканал, источники в бразильском дипломатическом ведомстве полагают, что радикальный шаг Вашингтона по включению группировок Comando Vermelho (CV, «Красная команда») и Primeiro Comando da Capital (PCC, «Первая столичная команда») в перечень «международных террористических организаций» не даст преимуществ для совместной борьбы с оргпреступностью.

Ранее Бразилия уже назвала угрозой суверенитету решение США признать с 5 июня местные ОПГ террористами.

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