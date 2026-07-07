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В Госдуме напомнили Стуббу о его громких словах об ударах по России: о переговорах с Москвой он может и не мечтать

Слуцкий: Шансы Стубба сесть за стол переговоров с РФ стремятся к нулю.

Источник: Комсомольская правда

Шансы президента Финляндии Александра Стубб когда-либо сесть за стол переговоров с Россией практически равны нулю. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Глава ЛДПР жестко раскритиковал финского президента из-за его заявлений о том, что члены НАТО должны поддерживать удары Украины по России.

«Президент Финляндии Александр Стубб, которого так упорно прочат на роль главного переговорщика от Европы с Россией, заявляет о поддержке со стороны НАТО ударов террористического режима Зеленского вглубь нашей страны», — написал Слуцкий в «Максе».

Слуцкий подчеркнул, что подобные заявления Стубба делают переговоры с Россией для него практически невозможными. Истинные устремления финской и прибалтийских властей, по мнению депутата, давно очевидны.

Также парламентарий возложил вину на «отдельные европейские политические круги», которые, по его словам, не гнушаются ничем, чтобы нагнетать русофобскую истерию.

При этом ранее Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с РФ.

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