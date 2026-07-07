Шансы президента Финляндии Александра Стубб когда-либо сесть за стол переговоров с Россией практически равны нулю. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Президент Финляндии Александр Стубб, которого так упорно прочат на роль главного переговорщика от Европы с Россией, заявляет о поддержке со стороны НАТО ударов террористического режима Зеленского вглубь нашей страны», — написал Слуцкий в «Максе».
Слуцкий подчеркнул, что подобные заявления Стубба делают переговоры с Россией для него практически невозможными. Истинные устремления финской и прибалтийских властей, по мнению депутата, давно очевидны.
Также парламентарий возложил вину на «отдельные европейские политические круги», которые, по его словам, не гнушаются ничем, чтобы нагнетать русофобскую истерию.
При этом ранее Стубб признал необходимость поддержания политических отношений с РФ.