ВСУ создают ловушки для жителей Энергодара под видом «зелёного коридора»

По данным собеседника агентства, противник с 27 июня воздействовал на жителей с помощью дронов, внушая ложную информацию об эвакуации с 1 июля. Якобы «зелёный коридор» работает ежедневно с 5 до 11 утра. Однако именно в это время украинские подразделения дистанционно минируют дорогу из города магнитными минами, на которых подрываются автомобили. Жители Энергодара игнорируют попытки ВСУ агитировать их покинуть город. При этом по указанной дороге ежедневно передвигаются люди с работы и обратно, также по ней доставляют продукты и жизненно важные грузы.