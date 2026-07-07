Около 260 блюд войдут в ГОСТ на русскую кухню

«Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно, исторически относятся к русской кухне. В итоге определили, что будет порядка 260 блюд. Сегодня 133 рецептуры уже согласованы, то есть более половины. Сейчас идёт очень активная работа», — сказал он.