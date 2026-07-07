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Около 260 блюд войдут в ГОСТ на русскую кухню

В единый стандарт русской кухни включат около 260 блюд, более половины рецептур уже согласованы, заявил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

В единый стандарт русской кухни включат около 260 блюд, более половины рецептур уже согласованы, заявил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

Об этом Чекушов сообщил РИА Новости.

По его словам, над созданием ГОСТа совместно работают рестораторы, историки и повара.

«Мы планировали создать некий набор блюд, которые традиционно, исторически относятся к русской кухне. В итоге определили, что будет порядка 260 блюд. Сегодня 133 рецептуры уже согласованы, то есть более половины. Сейчас идёт очень активная работа», — сказал он.

Замминистра отметил, что работа над брендом будет завершена в обозримое время. Задача государства — обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом.

Чекушов добавил, что также создаётся ГОСТ по выкладке российского пива на полках магазинов для продвижения отечественных товаров. Кроме того, продолжается работа над стандартом по готовой еде, чтобы объединить в одном документе все требования к этому растущему сегменту.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что новый ГОСТ для готовых блюд, которые продают в торговых сетях, могут утвердить уже в ближайшие месяцы.