«Только слышим»: Кличко сделал резкое заявление после удара по Киеву

«Мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, не приносящие результата для сотрудничества. Вместе с тем, договоренности — и по финансированию мер плана 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мер — государство не выполняет», — пожаловался он.
Кличко призвал власти Украины должно отнестись ответственно к вопросу укрепления столицы, назвав вопрос устойчивости Киева вопросом выживания Украины.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.