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«Только слышим»: Кличко сделал резкое заявление после удара по Киеву

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. План обороны Киева так и не был согласован из-за внутренней борьбы за власть между администрацией города и правительством, заявил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Источник: © РИА Новости

«Мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, не приносящие результата для сотрудничества. Вместе с тем, договоренности — и по финансированию мер плана 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мер — государство не выполняет», — пожаловался он.

Кличко призвал власти Украины должно отнестись ответственно к вопросу укрепления столицы, назвав вопрос устойчивости Киева вопросом выживания Украины.

В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Кличко назвал российские удары самыми массированными за все время.