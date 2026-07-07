Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские аккаунты рассылают россиянам рекламу наркотиков

РИА Новости: россияне получают рекламу наркотиков с украинских аккаунтов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пользователи Telegram в РФ получают сообщения с украинских аккаунтов с рекламой наркотиков, передает корреспондент РИА Новости, получивший такую рассылку.

Сообщение поступило с аккаунта, зарегистрированного на украинский номер. В профиле указано имя «Денис Гитлер», а сам текст содержит ссылки на Telegram-ботов, через которые предлагается приобрести наркотические вещества, а также ссылки на сайты и ресурсы в даркнете.

Корреспондент РИА Новости получил такое сообщение без каких-либо запросов или предварительного взаимодействия с отправителем.

Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский заявил 14 мая, что Украина превратилась в крупный перевалочный пункт контрабанды афганских опиатов и в центр производства синтетических наркотиков.