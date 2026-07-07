WSJ: Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе

В конце июня США и Иран начали обмениваться ударами, несмотря на достигнутое перемирие. Поводом для возобновления боевых действий также стали атаки Ирана на суда, которые игнорировали требования Тегерана. Стороны обменивались ударами два дня подряд, после чего договорились остановить обстрелы, а Иран, по информации Axios, согласился не мешать судоходству в проливе. Новые атаки произошли как раз в тот момент, когда судоходство через Ормузский пролив начало восстанавливаться.