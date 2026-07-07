СМИ: американскую тик-токершу застрелили в Lamborghini

Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около полумиллиона подписчиков в TikTok, стала одной из жертв огнестрельных ранений в США в минувшие праздничные выходные. Инцидент произошел рано утром в воскресенье в городе Мирамар, когда 21-летняя девушка ехала в Lamborghini вместе с двумя мужчинами.