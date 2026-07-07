СМИ: американскую тик-токершу застрелили в Lamborghini

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Американская блоггер была застрелена в салоне Lamborghini во Флориде после Дня независимости США, передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около полумиллиона подписчиков в TikTok, стала одной из жертв огнестрельных ранений в США в минувшие праздничные выходные. Инцидент произошел рано утром в воскресенье в городе Мирамар, когда 21-летняя девушка ехала в Lamborghini вместе с двумя мужчинами.
«Жертвы передвигались в лаймово-зеленом Lamborghini Urus… В этот момент к ним с водительской стороны пристроился белый седан, из которого открыли огонь», — передает телеканал.
По информации СМИ, оба спутника погибшей получили тяжелые ранения и были госпитализированы в критическом состоянии.
Нападавшие произвели более десятка выстрелов. После обстрела Lamborghini потерял управление, выехал за пределы перекрестка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы, следует из видео с ближайшей камеры наблюдения.
Местные жители рассказали телеканалу, что, поскольку это были праздничные выходные, они спутали звуки выстрелов с салютом.
По последним данным организации Gun Violence Archive, сто человек погибли в США за праздничные выходные от огнестрельных ранений, произошло двадцать случаев массовой стрельбы.