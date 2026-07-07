Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: американскую тик-токершу застрелили в Lamborghini

CBS: американскую тик-токершу из Флориды застрелили в Lamborghini.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Американская блоггер была застрелена в салоне Lamborghini во Флориде после Дня независимости США, передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около полумиллиона подписчиков в TikTok, стала одной из жертв огнестрельных ранений в США в минувшие праздничные выходные. Инцидент произошел рано утром в воскресенье в городе Мирамар, когда 21-летняя девушка ехала в Lamborghini вместе с двумя мужчинами.

«Жертвы передвигались в лаймово-зеленом Lamborghini Urus… В этот момент к ним с водительской стороны пристроился белый седан, из которого открыли огонь», — передает телеканал.

По информации СМИ, оба спутника погибшей получили тяжелые ранения и были госпитализированы в критическом состоянии.

Нападавшие произвели более десятка выстрелов. После обстрела Lamborghini потерял управление, выехал за пределы перекрестка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы, следует из видео с ближайшей камеры наблюдения.

Местные жители рассказали телеканалу, что, поскольку это были праздничные выходные, они спутали звуки выстрелов с салютом.

По последним данным организации Gun Violence Archive, сто человек погибли в США за праздничные выходные от огнестрельных ранений, произошло двадцать случаев массовой стрельбы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше