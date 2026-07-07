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В Японии заявили, что придают большое значение укреплению сотрудничества с НАТО

Генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара в очередной раз выдвинул тезис о неразрывности безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов.

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО, ее членами и партнерами. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

«Для надлежащего реагирования на глобальные вызовы взаимодействие между странами-единомышленниками важно как никогда прежде. Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО, ее членами и партнерами», — отметил он, комментируя открывающийся в Турции саммит альянса. Кихара в очередной раз выдвинул тезис о неразрывности безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов, подчеркнув, что участием в саммите Япония намерена подтвердить курс на дальнейшее развитие сотрудничества с альянсом.

Японию на саммите НАТО будут представлять министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр обороны Синдзиро Коидзуми. Изначально на саммит в Турции была приглашена премьер-министр Санаэ Такаити, однако она не сможет принять участие в мероприятии, поскольку оно по срокам накладывается на сессию парламента.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7−8 июля.

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