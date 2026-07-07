В Японии заявили, что придают большое значение укреплению сотрудничества с НАТО

«Для надлежащего реагирования на глобальные вызовы взаимодействие между странами-единомышленниками важно как никогда прежде. Япония придает большое значение укреплению сотрудничества с НАТО, ее членами и партнерами», — отметил он, комментируя открывающийся в Турции саммит альянса. Кихара в очередной раз выдвинул тезис о неразрывности безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов, подчеркнув, что участием в саммите Япония намерена подтвердить курс на дальнейшее развитие сотрудничества с альянсом.